Отчисление 8,5 млрд. грн. из бюджета Киева в госбюджет не даст городу развиваться - Довгий

Отчисление 8,5 млрд. грн. из бюджета Киева в государственный бюджет не даст городу развиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на сессии Киевсовета заместитель Киевского городского председателя, секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя информацию о том, что проектом госбюджета на 2011 год предлагается отчислить из бюджета столицы в госбюджет 8,5 млрд. грн.

Он напомнил, что госбюджетом на текущий год было предусмотрено отчисление из бюджета столицы в размере 6 млрд. грн.

«Шесть миллиардов продемонстрировали, что мы не то что развиваться не можем - мы не можем даже дышать, выполнять элементарные функции. Даже заработную плату выплачивать. А здесь стоит 8,5 млрд. – это ужас!» - сказал О.ДОВГИЙ.

Он выразил надежду, что это положение обязательно будет изменено. «Я знаю, что Александр ПОПОВ (председатель КГГА - УНИАН) очень активно отстаивает свои позиции в исполнительных органах власти. Я имел разговор со многими депутатами Верховной Рады. На бюджетном комитете была дискуссия. У всех депутатов Верховной Рады это вызвало сильное возмущение», - сообщил О.ДОВГИЙ.

По его словам, есть надежда, что во время подготовки проекта госбюджета ко второму чтению «этот подход к г. Киеву будет изменен в корне». «Иначе я в принципе не вижу возможности не то что для развития. Просто даже нет слов хоть как-то характеризовать такое отношение. Надеюсь, что оно будет изменено», - сказал О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря ВР приняла проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

Согласно утвержденной ВР процедуре рассмотрения проекта бюджета, народные депутаты, комитеты и фракции должны до 19 декабря подать предложения к нему.

Представление проекта бюджета на рассмотрение Верховной Радой во втором чтении запланировано на 22 декабря 2010 года.

В постановлении ВР предусмотрено, что бюджет во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.