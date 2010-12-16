Кабмин перераспределил 4,9 млн. грн. средств Минфина в пользу информсистемы финансовых и фискальных органов

Кабинет Министров Украины перераспределил 4,9 млн. грн. бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год, в пользу создания автоматизированной информационно-аналитической системы финансовых и фискальных органов.

Соответствующее распоряжение Кабмина №2235 от 15 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

Ранее эти средства предусматривалось израсходовать на программу «Руководство и управление в сфере контроля за соблюдением и выполнением налогового законодательства».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о необходимости создания единой информационной базы таможенной и налоговой служб Украины. Он подчеркнул, что такая система позволит избежать коррупции, а также создаст условия для более быстрого возмещения налога на добавленную стоимость.