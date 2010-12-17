«Внешэкономбанк» предложил Харьковской ОГА развивать государственно-частное партнерство

«Внешэкономбанк» (Россия) предложил Харьковской облгосадминистрации развивать государственно-частное партнерство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель «Внешэкономбанка» (Россия), председатель наблюдательного совета ПАО «Проминвестбанк» Владимир ДМИТРИЕВ во время подписания соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и ПАО «Проминвестбанк».

По его словам, «Внешэкономбанк» первым в Российской Федерации создал Федеральный центр государственно-частного партнерства, который занимается консультированием и поддержкой местной власти в развитии государственно-частного партнерства.

В.ДМИТРИЕВ отметил, что одной из основных проблем в привлечение инвестиций являются большие риски в проведение предпроектных работ. Поэтому «Внешэкономбанк» формирует специальный фонд в размере 2 млрд. рублей ежегодно, средства из которого направляются на финансирование предпроектных работ в сфере региональной и муниципальной инфраструктуры.

«На мой взгляд, многое можно сделать в сфере реализации проектов, основанных на государственно-частном партнерстве», – подчеркнул В.ДМИТРИЕВ.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 27,147 млрд. грн., обязательства – 24,059 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

В январе-сентябре 2010 года "Проминвестбанк" получил убыток в размере 593,099 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка”.