Лидеры Евросоюза согласовали изменения в Лиссабонское соглашение

Лидеры Европейского Союза на заседании Европейского Совета в Брюсселе согласовали текст изменений в Лиссабонское соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом поздно вечером 16 декабря сообщил на пресс-конференции по окончанию первого дня заседания Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ.

«Страны-члены, чьей валютой является евро, могут создавать стабилизационный механизм для активирования его при необходимости сохранения стабильности еврозоны в целом», - процитировал Г. Ван РОМПЕЙ согласованный текст.

При этом, по словам Президента Европейского Совета, предоставление помощи странам-членам зоны евро будет осуществляться на жестких условиях.

Он также отметил, что процесс внесения изменений в Лиссабонское соглашение с целью обеспечить стабильность еврозоны в будущем продлится до конца 2012 года.

«Цель – ввести изменение с 1 января 2013 года», - сказал Президент ЕС.

Он отметил, что ратификация измененного соглашения странами-членами ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре.

«Каждая страна определится со своим путем ратификации. Насколько нам известно, референдум не нужен ни в одной стране», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.