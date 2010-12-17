Нефть подешевела на фоне закрытия позиций трейдерами

Котировки фьючерсов на нефть в четверг упали, так как трейдеры закрывали свои позиции на следующий день после того, как большое сокращение запасов нефти в США оказало поддержку ценам на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 92 цента, или на 1%, до 87,70 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 49 центов, или на 0,5%, до 91,71 доллара за баррель.

В среду Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе продемонстрировали самое большое снижение за восемь лет. Запасы упали на 9,9 млн. баррелей на неделе 4-10 декабря, что намного больше прогнозируемого аналитиками снижения на 2,7 млн. баррелей.

Сокращение запасов подтолкнуло фьючерсы на нефть до позитивной территории в среду. Наблюдатели за рынком говорят, что это спровоцировало закрытие позиций трейдерами в четверг, что столкнуло цены на нефть вниз.

Несмотря на большое сокращение, запасы нефти все еще остаются намного выше средних уровней, и реакция рынка была несколько сдержанной. Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, сокращают запасы перед завершением года в целях сокращения налоговых выплат.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказал позитивный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 5-11 декабря. Число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе снизилось на 3000 до 420 000. Экономисты ожидали, что число заявок на неделе 5-11 декабря вырастет на 4000.

Объем торгов был низким, так как участники рынка уходили с рынка перед новогодними праздниками. Большинство наблюдателей за рынком говорят, что большие изменения цен на нефть маловероятны в приближении конца года после того, как фьючерсы на нефть не смогли удержаться выше 90 долларов за баррель ранее на этой неделе. При этом трейдеры по-прежнему опасаются открывать крупные позиции.

К тому же, многие участники рынка подводят итоги за год, что, вероятно, будет способствовать низкому объему торгов.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 0,49 цента, или на 0,2%, до 2,3043 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 0,72 цента, или на 0,3%, до 2,4763 доллара за галлон.