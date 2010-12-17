Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9970-8,0090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9970/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2608/0,2611, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6345/10,6530. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3297/99 (четверг — 1,3254/56).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.