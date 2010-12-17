Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9975-8,0080 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9970/8,0090, к 12:00 сузился спрэд 7,9975/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2608/11, к 12:00 цены установились на следующих значениях 0,2608/12. В России курс доллар-рубль понизились, и к 12:00 установился на уровне 30,6617 (-0,0785).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3297/99, а к 12600 выросли 1,3350/52. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6345/10,6530, к 12:00 цены ушли вверх 10,6745/10,6945.