Международные эксперты советуют Украине не запрещать букмекерскую деятельность - Т.Ефименко

Международные эксперты советуют Украине не вводить запрет на букмекерскую деятельность законопроектом о регулировании азартных игр.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила экс-заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО.

«Это (запрет на деятельность букмекеров в Украине – УНИАН) та вещь, по которой мы получили очень много замечаний от международных консультантов. Они нам не советуют запрещать данную деятельность, поскольку есть такое мнение, что если мы будем запрещать, то этот бизнес будет работать в тени. Поэтому необходимо его регулировать…» - отметила Т.ЕФИМЕНКО.

Она сказала, Министерство финансов проводит дополнительные консультации с международными консультантами для того, чтобы «найти такие правила, которые сегодня могут быть введены данным законодательством».

«В Европейском Союзе есть ассоциация, которая объединяет всех регуляторов игорного бизнеса. Украина подала заявку на то, чтобы в эту ассоциацию Министерство финансов также было принято. И мы уже получили положительный ответ», - также сообщила экс-замминистра.

Законопроект об игорном бизнесе уже передан в данную ассоциацию с целью получить от международного сообщества конкретные замечания.

Однако, по словам Т.ЕФИМЕНКО, внесению законопроекта об игорном бизнесе в Верховную Раду мешает бюджетный процесс, поэтому она прогнозирует его регистрацию в парламенте в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2010 года Министерство финансов обнародовало проект закона «Об азартных играх», которым, в частности, предлагалось запретить букмекерскую деятельность.