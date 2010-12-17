В Украину ежегодно поступает 5-8 млрд. долл. денежных переводов от трудовых мигрантов

В Украину ежегодно поступает от 5 до 8 млрд. долларов денежных переводов от мигрантов, которые официально работают за пределами страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред ПРОФАЗИ и национальный координатор Международной организации труда в Украине Василий КОСТРИЦА.

"В прошлом году Украина получила около 5 миллиардов долларов, которые направили трудовые мигранты к себе домой", - сказал М.ПРОФАЗИ.

В свою очередь, В.КОСТРИЦА добавил, что в докризисные годы сумма средств, которые украинские работники переводили своим семьям в Украине, составляла около 8 млрд. долларов.

По словам М.ПРОФАЗИ, денежные переводы трудовых мигрантов занимают в общем финансовом потоке второе место. "По оценкам, в 2009 году мигранты перевели в страны своего происхождения около 414 млрд. дол., и эта сумма за последние 10 лет удвоилась", - отметил он.

Председатель Представительства Международной организации по миграции в Украине подчеркнул, что миграция может быть очень полезной как для страны, из которой происходят мигранты, так и для страны, которая принимает их для трудоустройства, но только при условии эффективного управления миграционными процессами.

"Рост денежных переводов является одним из проявлений этой позитивной связи между миграцией и развитием страны, поскольку, по оценкам Всемирного банка, рост денежных переводов на 10% приводит к снижению на 3,5% количества населения, живущего за чертой бедности", - отметил М.ПРОФАЗИ.

В.КОСТРИЦА добавил, что мировой экономический кризис привел к снижению доходов мигрантов, а в результате - и к снижению объема денежных переводов. "И Всемирный банк, и МВФ, и Международная организация по миграции, и Международная организация труда, и ОБСЕ рассматривают эти поступления, действительно, как один из важнейших источников финансирования национальных экономик стран, из которых происходят мигранты", - отметил национальный координатор Международной организации труда в Украине.

Справка УНИАН. Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Экономического и Социального совета объявила 18 декабря Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех тружеников-мигрантов и членов их семей.