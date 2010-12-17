ЦИК завышает суммы средств, необходимых для проведения выборов – Счетная палата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завышает суммы средств, необходимых для проведения выборов.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам коллегии Счетной Палаты, переданном агентству УНИАН.

По данным Счетной палаты, на очередные выборы Президента Украины из госбюджета потрачено около 1,1 млрд. грн. – в 2,4 раза больше, чем на выборы 2004 года.

Сверх установленной нормы было изготовлено почти 246 тыс. избирательных бюллетеней на сумму 131,8 тыс. грн. Счетная палата оценивает сумму неэффективно использованных бюджетных средств на подготовку и проведение выборов Президента Украины 17 января 2010 года в 1,1 млн. грн.

«Как и ранее, во время избирательного процесса потребность в расходах определялась по завышенным показателям, а дополнительные средства избирательным комиссиям ЦИК выделяла без проведения мониторинга использования ими ранее полученных», – говорится в пресс-релизе по итогам проверки ЦИК за 2009 год и первое полугодие 2010 года.

В пресс-релизе отмечается, что на сегодня не завершена инвентаризация урн для голосования, которую ЦИК должна была завершить еще до 1 сентября 2007 года. По этой причине на выборы Президента Украины сверх потребности изготовлено 1373 урны на сумму 795,5 тыс. грн. и 46,2 тыс. лишних одноразовых пломб стоимостью 28,7 тыс. грн.

Счетная палата также констатирует, что ЦИК, как главный распорядитель бюджетных средств, не обеспечила надлежащего внутреннего контроля за использованием бюджетных средств избирательными комиссиями на подготовку и проведение выборов Президента Украины. Как следствие, Главное контрольно-ревизионное управление выявило финансовые нарушения на общую сумму 12,2 млн. грн. «Однако для усовершенствования планирования и использования средств ЦИК ничего не сделала», – констатирует Счетная палата.

В пресс-релизе также анализируются расходы на создание и введение в эксплуатацию Государственного реестра избирателей. В частности, Счетная палата отмечает, что значительные суммы были потрачены на устранение недостатков и его доработку. В целом, начиная с 2005 года, общие расходы на создание, формирование и обеспечение функционирования реестра, включая стоимость международной технической помощи ОБСЕ, составили около 152,3 млн. грн.

По результатам аудита коллегия Счетной палаты сделала заключение, что ЦИК неподобающим образом осуществляет планирование средств государственного бюджета, которые выделяются на подготовку и проведение выборов, и контроль за правильным и целевым их использованием.