Закрытие межбанка: доллар - 7,9970/8,0020 грн., евро - 10,5915/10,6040 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9970/8,0090, к 12:00 сузился спрэд – 7,9975/8,0080. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно понизились – 7,9970/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2608/0,2611, к 12:00 цены установились на значениях 0,2608/0,2612. К закрытию цены снизились до 0,2605/0,2608. В России курс доллар-рубль понизились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6625 (-0,0777).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3235/1,3355. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6345/10,6530, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6745/10,6945. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,5915/10,6040.