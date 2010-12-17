Политика правительства приводит к обнищанию самых малообеспеченных групп населения - Королевская

Экономическая политика правительства приводит к окончательному обнищанию самых малообеспеченных групп населения.

Так председатель Комитета Верховной Рады по промышленной, регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала данные Госкомстата о росте цен в ноябре, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

СМИ со ссылкой на Госкомстат сообщили о том, что с начала 2010 года инфляция достигла 8,2%.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ обращает внимание на то, что в годовом измерении рост цен на продукты питания и другие товары первой необходимости намного превышает опубликованные цифры. В частности, цены на молоко за год выросли на 29%, сыры и творог - на 35%, масло - на 35%, овощи – на 23,5%, картофель - на 53,5%, сахар – на 20,5%.

«Если мы будем брать предметы первой необходимости для украинцев, то цены на них серьезно повысились. Это очень тревожная тенденция, которая бьет по каждой украинской семье», - отметила народный депутат.

По данным главы комитета ВР, для 90% украинских граждан продукты питания составляют главную статью расходов. Среднестатистический украинец тратит на продукты питания более половины своего бюджета. Причем в расходах малообеспеченных граждан (а в Украине за чертой бедности, как известно, живет до 78% населения), доля продуктов питания в бюджете еще выше, отметила она.

«Из-за роста цен на продукты питания за последний год упал уровень жизни большинства украинцев, а многим сегодня приходиться отказываться от самого необходимого», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Создание условий для снижения цен на продукты питания является, без преувеличения, вопросом национальной безопасности. От этого зависит не только уровень жизни граждан, но и социальная стабильность страны. Правительству необходимо в сжатые сроки решить данную проблему, иначе она может иметь непредсказуемые последствия», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.