Валовый внешний долг Украины достиг 111,6 млрд.долл.

Валовой внешний долг Украины в течение третьего квартала 2010 года увеличился на 6,7%, или 6,989 млрд. долл. (с начала года – на 8%, или 8,227 млрд. долл.) и на 1 октября 2010 года составил 111,623 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, долг сектора государственного управления в III квартале т.г. увеличился на 22% – до 23,572 млрд. долл., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования – на 21%, до 7,056 млн. долл.

По данным Нацбанка, долг банковского сектора Украины в ІІІ квартале 2010 года уменьшился на 1,4% – до 27,914 млрд. долл.

Внешний долг других секторов экономики вырос на 3,7% – до 47,644 млрд. долл.

По данным Нацбанка, основными факторами изменения динамики внешнего долга за январь-сентябрь 2010 года были: привлечение новых кредитных ресурсов в объеме 4,1 млрд. долл. секторами государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования, а также размещение правительством еврооблигаций на сумму 2 млрд. долл.; накопление краткосрочного долга других секторов по торговым кредитам и просроченной задолженности – 3,3 млрд. долл. и пр.

Валютная структура валового внешнего долга на 1 октября 2010 года по сравнению с началом года изменилась несущественно. Наибольшей остается доля задолженности в долларах США (70,5%). Удельный вес задолженности в национальной валюте за 9 месяцев 2010 года вырос на 1,2 п.п. и составил 2,1%. Доля обязательств в СПЗ выросла с 12,6% до 13,3%, а обязательств в евровалюте – сократилась с 12,4% до 11,2%.

На протяжении 9 месяцев 2010 года наблюдался постепенный рост доли краткосрочного долга (с 18,4% до 21,8%) в результате больших темпов прироста объемов краткосрочных обязательств по сравнению с долгосрочными.

Нацбанк отмечает, что долгосрочный внешний долг Украины увеличился с начала года на 3,5%, или 2,9 млрд. долл., и составил 87,2 млрд. долл., краткосрочный внешний долг – вырос на 27,9%, или 5,3 млрд. долл., и составил 24,4 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составил 103,323 млрд. долл.