Предприятия Украины завершили январь-октябрь с финрезультатом 44,6 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2010 года составил 44 млрд. 615 млн. грн. против «минус» 12,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. прибыль получили 55,8% предприятий страны – они завершили 10 месяцев с финансовым результатом 122 млрд. 484,4 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 44,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 77 млрд. 869,4 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 46,1% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 30 млрд. 298,6 млн. грн. Прибыль получили 53,9% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 52 млрд. 991,4 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-октябрь 2010 года составил 22 млрд. 692,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.