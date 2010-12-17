Украина должна выплатить по внешнему валовому долгу 43,654 млрд. долл. до 1 октября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец ІІІ квартала 2010 года составлял 43,7 млрд. долл. США (39,1% от общего объема валового внешнего долга Украины)», – говорится в сообщении.

При этом Нацбанк объясняет, что краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения на определенную дату – это сумма платежей по внешним обязательствам страны (за исключением процентов по долгосрочным долгам), которые должны быть реализованы на протяжении следующего за этой датой года.

Нацбанк констатирует, что за 9 месяцев 2010 года внешний долг к уплате на протяжении

следующих четырех кварталов увеличился на 9%, или 4 млрд. долл. НБУ указывает, что прирост этого показателя происходил вдвое медленнее наращивания резервных активов. В результате уровень покрытия резервами краткосрочного долга по остаточному сроку погашения вырос до 79,4% по состоянию на конец ІІІ квартала т.г. по сравнению с 66,9% в начале 2010 года.