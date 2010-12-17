Янукович внес в ВР как безотлагательный проект закона о принципах предотвращения и противодействия коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду как безотлагательный проект Закона “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ неоднократно отмечал, что борьба с коррупцией – жизненно необходимое дело, поскольку это явление угрожает национальной безопасности и конституционному строю в Украине.

Внесенный законопроект предусматривает введение действенных механизмов для предотвращения возникновения коррупции, устранения причин и условий, которые ее порождают.

Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.

Этот проект получил одобрительные отзывы со стороны экспертов Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO), которая в соответствии с Планом действий Украина-ЕС контролирует выполнение взятых Украиной на себя обязательств. Положения законопроекта также согласовываются с положениями Конвенции ООН против коррупции, отмечают в Администрации Президента.

Учитывая актуальность рассмотрения данного законопроекта, В.ЯНУКОВИЧ обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть данный проект как безотлагательный с целью скорейшего принятия, сообщили в АП.