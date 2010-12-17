Правительство одобрило проект Соглашения с Израилем о взаимном содействии и защите инвестиций

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о взаимном содействии и защите инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 15 декабря.

Как отметили в пресс-службе, проект подготовлен по инициативе Израильской Стороны взамен действующего Соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о поощрении и взаимной защите инвестиций от 16 июня 1994 года, которое не отвечает требованиям современности.

Проектом обновленного соглашения предусматривается, в частности, более детальное определение понятий “инвестор” и “территория”, предусмотрено определение свободно используемой валюты. Уточнен также порядок осуществления переводов и возвращения инвестиции, решения инвестиционных споров между Договорной Стороной и инвестором.

Кроме того, проектом предусмотрена оговорка о нераспространении положений этого соглашения на операции по предоставлению или получению инвесторами каждой Договорной Стороны каких-либо кредитов, ссуд, возвратной финансовой помощи.