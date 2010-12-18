На базе Сумского университета открыт четвертый в Украине Центр финансового мониторинга

На базе Сумского государственного университета открыт Центр финансового мониторинга.

Это совместный проект СумГУ и Учебно-методического центра переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, сообщили УНИАН в пресс-службе университета.

До этого подобные центры функционировали только в Киеве, Харькове и Львове. Сумы стали четвертым городом, где специалисты смогут повысить свою квалификацию в сфере финансово-экономической безопасности.

По словам ректора университета Анатолия ВАСИЛЬЕВА, особенно это важно в контексте принятия в этом году новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В реализации этого проекта вуз рассчитывает на сотрудничество с контролирующими и правоохранительными органами.

Потенциальными слушателями Центра финансового мониторинга могут стать профессиональные участники рынка ценных бумаг, сотрудники страховых компаний, кредитных учреждений, администраторы негосударственных пенсионных фондов, а также риэлторы.