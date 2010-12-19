Спрос на доллары на прошлой неделе снова превышал предложение - эксперт

Спрос на доллары США в течение прошлой недели на украинском межбанковском рынке снова превышал предложение.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его словам, курс доллара к гривне до среды включительно находился на уровне 7.9750-7.9850. В четверг наблюдался резкий скачок курса доллара к гривне на уровень 7.9950-8.0050.

Как отметил С.МИШТА, Национальный банк Украины провел на прошлой неделе две интервенции в четверг и пятницу, чтобы сбить ажиотажный спрос на валюту и резкий рост курса. Интервенции прошли в четверг по курсу 7.9800, а в пятницу по курсу 7.9750.

По информации эксперта, остатки банков на корсчетах в НБУ всю неделю росли с уровня 19.8 миллиарда гривень в понедельник до уровня 23.7 миллиарда гривень в четверг. В конце недели остатки снизились на 2.5 миллиарда до 21.2 миллиарда гривень.

«На этой неделе, вероятнее всего, мы увидим некоторую стабилизацию на валютном рынке, что может быть обусловлено уменьшением количества свободной гривни на счетах банков в НБУ, что, в свою очередь, может быть связано с налоговыми платежами компаний», - прогнозирует эксперт.