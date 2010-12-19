Эксперт: основной проблемой для выдачи кредитов бизнесу остается его непрозрачность

Банки готовы идти навстречу корпоративным заемщикам в вопросе выдачи кредитов, однако одной из проблем бизнеса остается его непрозрачность и низкая доля собственного капитала.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

«Поэтому банки не спешат выдавать кредиты, а, наоборот, стремятся уберечь себя от роста проблемной задолженности», - подчеркнул эксперт.

По его словам, также одним из главных вопросов заемщиков является возможность понижения процентной ставки по кредитам, полученным в банковской организации. Благодаря широкой депозитной базе, которую удается нарастить в процессе работы банка, возможность понижения процентных ставок, в текущем периоде, является более реальной.

Как отметил С.МИШТА, стабильный приток депозитов в текущем году оказал положительное влияние на кредитную политику банков, которые начали увеличивать лимиты и количество кредитных программ для бизнеса.