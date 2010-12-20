Эксперт: евро на прошлой неделе был очень волантильным

Единая европейская валюта на прошлой неделе была очень волантильной, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По словам аналитиков, стоимость евро существенно выросла в начале недели на фоне появившегося консенсуса в странах еврозоны по поводу решения долговых проблем. Однако уже к середине недели высокие показатели по розничным продажам, производственной инфляции, промышленному производству в США за ноябрь, а также сообщение рейтингового агентства Moody`s о возможном пересмотре кредитного рейтинга Испании в сторону уменьшения, оказали понижающее влияние на европейскую валюту. Таким образом, евро по итогам прошлой недели потерял 0,36%, и закрылось на мировом рынке на уровне 1,3183.

Как отмечают в компании, курс продажи безналичного евро в Украине на прошлой неделе вырос на 0,32% до 10,604 грн., несмотря на снижение стоимости единой европейской валюты на мировом рынке FOREX. Это связано с короткой торговой сессией в Украине на межбанковском рынке и с невозможностью отразить все колебания мирового валютного рынка. Средний курс продажи наличного евро за аналогичный период вырос на 0,38% до 10,706 грн.

Прогноз по евро

Динамика евро в мире и, соответственно, в Украине на текущей неделе будет во многом зависеть от публикаций макроэкономической статистики в США и еврозоне. Так, в США запланирован выход окончательных данных по ВВП за третий квартал, данных по строительному сектору за ноябрь, а также индекс уверенности потребителей от института Мичиган за декабрь. В еврозоне будут опубликованы данные по платежному балансу за октябрь. Евровалюты на текущей неделе на рынке FOREX, вероятно, будет колебаться в диапазоне 1,3000-1,3400. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро будет находиться в рамках 10,56 – 10,88 грн., отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.