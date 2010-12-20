Эксперт: курс продажи доллара на прошлой неделе вырос до 8,0166 грн.

Курс продажи безналичного доллара США в Украине на прошлой неделе повысился на 0,55% - до 8,0166 грн., констатируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их словам, НБУ для того, чтобы избежать более существенного роста стоимости американской валюты в четверг и пятницу выходил на рынок с интервенциями.

Средний дневной объем торгов долларами США на прошлой неделе составил 355,8 млн. долларов США. Средний курс продажи наличного доллара за аналогичный период вырос на 0,4% до 8,017 грн.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, текущий рост стоимости доллара в Украине, вероятно, связан с повышенным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

Размер среднего спрэда по наличным операциям с долларом США в Украине за прошедшую неделю увеличился на 0,15% до 0,52%, что является признаком неопределенности и повышенного спроса на наличную иностранную валюту. Разница между средним курсом продажи наличного и безналичного доллара опустилась ниже нулевой отметки, что бывает очень редко, и говорит о том, что коммерческие банки завышают курс продажи наличного доллара в условиях неопределенности. Как правило, после этого курс доллара США снижается, отмечают в FOREX CLUB в Украине.

Вложения нерезидентов в украинские ОВГЗ находятся около своих исторических максимумов - 10,9 млрд. грн., что подтверждает невысокую вероятность девальвации гривны. Текущий рост стоимости доллара США носит сезонный и циклический характер. Напряжение на валютном рынке в Украине будет оставаться до конца года. Стоимость наличного доллара в Украине к концу года традиционно повышается на 2-3 копейки, однако уже с середины января начинает стабилизироваться, и имеет тенденцию к снижению, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.