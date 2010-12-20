Доллар на межбанке падает
11:24, 20 декабря 2010Финансы
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Котировки по евро-гривне ушли вниз
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9830/8,0010 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2592/0,2597 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5030/10,5295 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3161/1,3163 долл./евро (пятница, 17 декабря, - 1,3297/1,3299 долл./евро).
В пятницу, 17 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,9630/7,9750.
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