22 декабря в парламенте будут обсуждать бюджет - Литвин

В Верховной Раде в среду, 22 декабря, состоится заседание представителей парламента и Кабинета министров по вопросу принятия государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, соответствующее заседание должно состояться в 14.00.

В.ЛИТВИН отметил, что участие в этом заседании примут премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, руководители фракций и председатель Комитета ВР по вопросам бюджета.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на данный момент к проекту госбюджета уже поступило 2 тыс. предложений на общую сумму в 42 млрд. грн.

«Будем пытаться найти совместное решение», - сказал В.ЛИТВИН.