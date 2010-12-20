ЕБРР намерен приобрести 15% в капитале "Укрсиббанка"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен приобрести 15% акций АКИБ "Укрсиббанк" (Харьков).

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном УНИАН.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, ЕБРР предоставит "Укрсиббанку" пакет финансирования на сумму приблизительно 220 млн. долл.

«Пакет финансирования ЕБРР включает в себя 10-летний субординированный кредит в размере 140 млн. долл. для «УкрСиббанка»… а также приобретение 15% акций «УкрСиббанка» на сумму 82 млн. долл.», - говорится в сообщении.

Приобретение акций одобрено Советом директоров ЕБРР и состоится в первом квартале 2011 г. после оформления всех необходимых юридических документов и получения разрешений регулирующих органов.

Как объяснили в пресс-службе украинского банка, на сегодня "Укрсиббанк" уже имеет привлеченный субдолг от ЕБРР на 100 млн. долл., и его сумма будет увеличена на 40 млн. долл. – до 140 млн. долл.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 41,406 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,752 млрд. грн., обязательства - 41,041 млрд. грн., уставный капитал – 5,280 млрд. грн., собственный капитал – 3,712 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,5 раза - до 1,262 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет более 99,99% акций "УкрСиббанка".