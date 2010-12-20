Эксперт: западные инвестиции пойдут не в стратегические отрасли Украины

Приток западных инвестиций в ближайшие год-два будет происходить не в стратегические отрасли Украины.

Такое мнение высказал руководящий партнёр ООО "Ernst & Young" Алексей КРЕДИСОВ в ходе экспертного опроса Института Горшенина об инвестиционном климате Украины, сообщили УНИАН в Институте.

Эксперт констатировал, что на данный момент инвестиционный климат Украины многими международными рейтингами и экспертами оценивается как неблагоприятный. Для того, чтобы эту ситуацию улучшить, необходим, по его мнению, определенный набор мероприятий. «Изменение налогового законодательства, изменение системы регулирования бизнеса, администрирование, судебная система, коррупция», - сказал он. При этом эксперт выразил надежду, что новый Налоговый кодекс написан более качественно с точки зрения недопущения двоякого толкования. «Но я бы сделал акцент больше не на качестве документа, а на том, как он будет применяться. По нашим оценкам и по оценкам других экспертов, налоговое законодательство было не самое худшее. Проблема была не столько в качестве налогового законодательства или в ставках, она была больше в применении, администрировании налогов. Любую налоговую позицию в законе, ее применение можно довести до абсурда в двояком трактовании некоторых вещей. Проблема была в том, что не все правила применялись равномерно к участникам рынка: есть привилегии, а к кому-то - особо жесткие трактовки», - сказал А.КРЕДИСОВ.

Эксперт полагает, что в 2011 году западным инвесторам могут быть интересны самые разные бизнес-активы Украины. «Другой вопрос, в какой мере Украина готова искренне ждать западных инвесторов. Что такое западные инвесторы? Это более дешевые деньги, более новые технологии, это новые управленческие навыки. У меня есть вопросы, насколько искренне Украина, как страна, ждет такие новые технологии, деньги и управленческие моменты. Некоторые отрасли остаются закрытыми. Конкурсы проводятся не до конца открыто, их условия прописываются таким образом, что дают заранее понять, что западному инвестору будет тяжело их выполнить. Исходя из этого, я думаю, что те отрасли где, мы можем ждать приток западных инвесторов в ближайшие год-два - это не стратегические отрасли. Скорее всего, это сельское хозяйство, переработка продукции, товары народного потребления, это ритейл, розничные продажи, это финансовый сектор», - сказал эксперт.