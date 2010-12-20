Темпы роста зарплаты в мире сократились на 50% – МОТ

Темпы роста реальной заработной платы в мире сократились на 50% в связи с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Василий КОСТРИЦА, комментируя обзор организации по уровню зарплат в мире в 2010-2011 гг.

Опираясь на данные официальной статистики по 115 странам и территориям, авторы доклада "Заработная плата в мире в 2010-2011 гг." показывают, что рост среднемесячной заработной платы снизился с 2,8% в докризисном 2007 году до 1,5% в 2008 году и до 1,6% в 2009 году.

По словам В.КОСТРИЦЫ, в 2008 году рост заработной платы в Украине сократился почти в 2,5 раза – до 6,8%. «В 2009 году мы имели практически катастрофу с реальной заработной платой в Украине, потому что она сократилась, по разным данным, от "минус" 9,8% до 10,1%», - отметил он.

По сравнению с Центральной и Восточной Европой ниже данного показателя рост заработной платы упал только в Сербии.

В то же время МОТ отмечает, что в Украине почти 89% работников работают согласно трудовым договорам.