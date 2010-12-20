Литвин: при сокращениях чиновников расходы бюджета временно могут увеличиться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что при сокращениях чиновников расходы госбюджета временно могут увеличиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Это может привести даже к определенному увеличению расходных статей, которые касаются заработной платы, временно», - отметил спикер.

По его словам, «надо с человеком рассчитаться, а вы ж прекрасно понимаете, что в министерствах и ведомствах работают люди, которые хорошо знают законодательство».

«Это ж мы не увольняем работника, который работает в полеводческой бригаде или на животноводческой ферме, которому сказали, что ты уволен, он шапку поправил и ушел», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций. Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.

10 декабря Кабинет министров Украины принял решение сократить численность государственных служащих, которые работают в центральных органах исполнительной власти и подчиненных им территориальных органах, не менее чем на 30%.

13 декабря на заседании Совета регионов Президент заявил, что в ближайшее время начнется второй этап административной реформы, который будет заключаться в оптимизации системы местных органов власти.

Обращаясь, в частности, к присутствовавшим руководителям местных органов власти, Президент «по-доброму» попросил их сократить бюрократические аппараты этих органов власти.