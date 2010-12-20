Объем продажи валюты на межбанке 17 декабря составил 560,7 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 17 декабря т.г. составил 560,7 млн. долл. (в эквиваленте), что на 248 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 338,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9970/8,0090, к 12:00 сузился спрэд – 7,9975/8,0080. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно понизились – 7,9970/8,0020 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6345/10,6530, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6745/10,6945. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,5915/10,6040.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2608/0,2611, к 12:00 цены установились на значениях 0,2608/0,2612. К закрытию цены снизились до 0,2605/0,2608.