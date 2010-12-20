Национальный банк Украины (НБУ) отмечает замедление роста индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в ноябре 2010 года до 6,9% в годовом выражении по сравнению с 9,3% в октябре т.г.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Рост ИПБО за январь-ноябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, составил 6,8%.

«По нашим оценкам, рост ВВП в ноябре замедлился до 4,2% в годовом измерении (5,6% в

октябре), а за 11 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, оставался на уровне 4,8%», - говорится в сообщении.

В оценках экономического роста НБУ отмечает, что темпы роста розничной торговли в ноябре ускорились до 15% (11,8% в октябре), что свидетельствует о продолжающемся оживлении внутреннего потребительского спроса, при этом оно происходит за счет товарных рынков.

Нацбанк отмечает рост объемов перерабатывающей промышленности на уровне 14,1%. Негативным фактором динамики ИПБО был беспошлинный импорт нефтепродуктов, по причине которого уменьшилась ценовая конкурентоспособность некоторых предприятий

нефтеперерабатывающей отрасли, что, в свою очередь, заставило их сокращать объемы производства.

Колебание цен на металлы на мировых рынках на протяжении ноября имело незначительное влияние на показатели металлургического производства в Украине.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.