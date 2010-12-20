Кабмин выпустит ОВГЗ на сумму до 600 млн. долл. с доходностью 6,7%

Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) общим объемом до 600 млн. долларов США с доходностью 6,7% годовых.

Соответствующее постановление Кабмина №1148 от 15 декабря размещено на сайте правительства.

Согласно документу, номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тыс. долларов США. Процентный доход по облигациям выплачивается 21 июня и 21 декабря начиная с 21 июня 2011 года.

Погашение облигаций осуществляется 21 декабря 2011 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом о Государственном бюджете Украины на 2011 год для погашения и обслуживания государственного долга.

В постановлении говорится, что выпуск ОВГЗ будет произведен с целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”.