Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9765-7,9855 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9830/8,0010 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9855/7,9945 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни составили 7,9765/7,9855 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2592/0,2597 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2794/0,2796 грн./рубль. К закрытию цены установились на значениях 0,2793/0,2796 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,7725 рублей за доллар (+0,11).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3130/1,3185 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5030/10,5295 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4995/10,5175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5020/10,5200 грн./евро.