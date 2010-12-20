«УкрСиббанк» увеличил уставный капитал на 42%

«УкрСиббанк» (Харьков) увеличил уставный капитал на 42% - до 7,512 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщал УНИАН, акционеры «УкрСиббанка» 12 августа 2010 г. приняли решение о дополнительном размещении 29,29,61 млрд. простых именных акций на сумму 1,48 млрд. грн., а также 15,023 млрд. привилегированных именных акций класса «А» на сумму 751,167 млн. грн. Номинальная стоимость одной акции составляет 0,05 грн.

Размещение акций проводилось с 25 октября по 11 ноября 2010 г.

Акционеры банка 17 ноября т.г. утвердили результаты допэмиссии и соответствующие изменения в Устав банка, а 14 декабря т.г. госрегистратором был зарегистрирован Устав с изменениями.

Сегодня Европейский банк реконструкции и развития заявил о намерении приобрести 15% в капитале «УкрСиббанка».

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,984 млрд. грн., обязательства – 40,246 млрд. грн., собственный капитал – 3,055 млрд. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на 14 де4кабря 2010 года составил 7,512 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в январе-сентябре т.г. получил убыток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет более 99,99% акций "УкрСиббанка".