ГПУ изменила статус Тимошенко с подозреваемой на обвиняемую и взяла с нее подписку о невыезде

Генеральная прокуратура Украины изменила статус для лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с подозреваемой на обвиняемую и применила к ней в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре.

«Я получила постановление о привлечении в качестве обвиняемой, возбудили уголовное дело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в постановлении, в частности, указывается, что «ТИМОШЕНКО Ю.В., действуя умышленно, из личных интересов, решила единолично принять решение относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение на покрытие расходов государственного бюджета Украины по выплате пенсий».

«Все это действительно напоминает абсурд. Таким образом, Президент Украины расправляется со своим главным конкурентом», - добавила она.

Лидер партии «Батьківщина” в очередной раз подчеркнула, что не нарушала закон во время своей деятельности в должности премьер-министра Украины. «Я выплачивала пенсии людям, но это по закону Украины не является преступлением», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она не смогла сообщить дату следующего ее вызова в прокуратуру. «Я думаю, что мы и в дальнейшем будем ожидать приглашений допросы», - допустила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.