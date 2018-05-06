Владимир Лановой: “заначка” правительства составляет 26 млрд. грн.

"Если говорить в целом об экономической ситуации в стране, то сейчас она вроде спокойная, но внутри происходят такие процессы, которые за год могут привести к катастрофическим последствиям. И неизвестно, кто будет отвечать. Виновных, как всегда, не будет"...

Интервью УНИАН доктора экономических наук, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового...

- Владимир Тимофеевич, охарактеризуйте ситуацию с выполнением бюджета на этот год..

Прибыли предприятий в 2010 году составят приблизительно 30 млрд. грн. Для сравнения – в предкризисный 2007 год они достигали 155 млрд. грн. Падение прибылей и снижение покупательной способности населения приводят к уменьшению поступлений в бюджет. Так, за три квартала 2010 г. госбюджет недополучил 10 млрд. грн. Плюс невыполнение плана поступлений от приватизации (за 11 месяцев т.г. план поступлений выполнен немногим более, чем на 10% - ред.). Конечно, все это вынудило правительство прибегнуть к значительным заимствованиям – за три квартала они превысили 100 млрд. грн., из них 58 млрд. грн. – внутренние долги через размещение облигаций, НДС-облигаций, рекапитализацию банков, 42 млрд. грн. – внешние заимствования. Таким образом, обязательства правительства относительно бюджетных платежей выполняются за счет долга. Так можно прожить один год, максимум два, и мы исчерпаем свой лимит. Государственный долг настолько большой, что мы не сможем его обслуживать. Из-за этого, кстати, кредиторы поднимут процентные ставки.

- То есть, основным вопросом крупных заимствований является проблема их последующего обслуживания?

Не только это. Конечно, долги растут, увеличатся процентные ставки, и, в конце концов, государство не сможет покрывать свои расходы. Но еще одной огромной проблемой является то, что правительство частично берет кредиты на очень плохом внутреннем рынке. В частности, общий объем банковских депозитов за десять месяцев 2010-го года составил 73 млрд. грн., 75% суммы было изъято в государственный бюджет. То есть, чистый прирост депозитов составил лишь 10–15 млрд. грн. – слишком мизерный источник поступлений для кредитования частного сектора. Таким образом, предприятия сегодня фактически находятся на голодном пайке. Такая модель государственных финансов, которая опирается лишь на долговые доходы, очень опасна.

- Есть ли альтернатива заимствованиям?

В прошлом году расходы бюджета составили 280 млрд. грн., в нынешнем - 330 млрд. грн. Если бы экономика росла, то тогда могла бы вестись речь об увеличении расходной части бюджета, но теперь экономика не растет, финансы в плохом состоянии, у предприятий прибылей нет. Все страны делают соответствующие выводы – уменьшают расходы. Но вместо того, чтобы уменьшить расходы, обеспечить поступление капитала в производство, в частности, отдав деньги экспортерам путем своевременного возмещения НДС, и тем самым стимулировать рост производства, украинское правительство делает все наоборот.

- Говоря об уменьшении расходной части, мы опять подходим к вопросу, какие именно статьи сокращать?

Бюджет, по которому сейчас живет государство, слишком расходный. В частности, строятся грандиозные транспортные объекты, а в нем огромная дыра. Я не думаю, что все это связано с подготовкой к Евро-2012. Например, Дарницкий путепровод (Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост – ред.), который вроде построят через полтора года. Говорят, что это будет самый дорогой мост в мире. Если вдвое сократить государственные закупки, можно сэкономить огромные деньги. Тот же мост построить не за 9,5 млрд., а за 5 млрд. грн. А то, что делается сейчас, называется закапывать деньги в песок, половину, во всяком случае. Свыше 7 млрд. грн. через Стабфонд поступило на рекапитализацию национализированных банков, хотя в США правительством уже проданы все пакеты акций банков, национализированных в кризисном 2008 г. То же самое касается и выделения бюджетных кредитов частным компаниям или банкроту «Нафтогазу». Государство также дает госбанкам каждый год 2–3 млрд. грн. на пополнение уставного капитала. Это - нарушение правил конкуренции. Почему частные банки не получают на капитализацию? На банковском рынке, как и на рынке зерна или металла, все должны быть в равных условиях.

- В этом контексте как бы Вы прокомментировали финансирование государством «Национальных проектов» под руководством Владислава Каськива?

Выглядят как эклектический набор инициатив. Они не основываются на целостной стратегии. Таких проектов может быть еще тысяча. Сам их выбор является закрытым, непонятным и непрозрачным. Опять без тендеров, даже формальных. Опять получим не новейшие достижения, а вчерашний день. Просто смесь государственных и частных программ и объектов, но президентский статус, очевидно, дает право на финансирование или гарантии за счет государственных средств. А это является нарушением законодательства. Возможен вариант, что финансирования не будет. Тогда получим еще один архитектурный шедевр воздушных дворцов.

- Следовательно, выходит, что с одной стороны, имеем сложную бюджетную ситуацию, а с другой – грандиозную растрату государственных средств?

Фактически Кабинет министров распоряжается государственными заимствованными ресурсами, будто речь идет о его собственных средствах. Так, правительство сегодня имеет лишние 26 млрд. грн. и они лежат уже второй месяц на счете в Госказначействе. В целом, для покрытия дефицита бюджета нужно 56–58 млрд. грн. Заимствованно свыше 100 млрд. грн., из них около 22–23 млрд. грн. пошли на погашение обязательств по раньше взятым кредитам. Таким образом, у них осталось порядка 80 млрд. грн. для финансирования дефицита. То есть, осуществлены лишние заимствования. За эти деньги платятся проценты, но никого это не тревожит, считается, что это – резерв главнокомандования. Очевидно, данные деньги являются определенной страховкой в случае непредсказуемых расчетов за газ или при падении поступлений в 2011 г. Вполне возможно, что эти миллиарды не будут использованы. Действия правительства достаточно логичны для менеджмента частной корпорации, который делает на черный день заначку, но недопустимы для руководства государства.

- Как Вы оцениваете последние действия правительства в сфере приватизации, в том числе, относительно объявления конкурса по «Укртелекому»?

Сегодня крайне необходима программа приватизации, в которой бы были выписаны определенные системные подходы относительно подготовки и продажи государственных объектов. Пока программы нет, и понимания в потребности тоже. И это очень плохо, поскольку в Украине началась приватизация сетевых хозяйственных комплексов – монополистов в тех или иных отраслях экономики.

Речь, в первую очередь, идет об «Укртелекоме». Очевидно, что его нельзя продавать в одни руки. Как “банановая республика” мы можем это сделать и передать предприятие одному владельцу. Не исключено, что государство действительно получит большую сумму, чем если бы пакет для продажи раздробить на двадцать пять или шесть частей. Именно так в США во времена Рейгана единственную телефонную и телеграфную компанию разделили на шесть корпораций. А через два года стали падать тарифы – началась конкуренция. Мы должны четко понимать, что вопрос продажи больших, сетевых госпредприятий, не только «Укртелекома», но и коммунальных, транспортных и энергетических – это создание или несоздание конкурентных рынков. В нашем случае новые владельцы – монополисты в будущем через тарифную политику получат за наш счет сверхдоходы. Достаточно создать монополию и не нужно никаких технологий и инноваций.

Еще один пример – «Дойче Телеком». Он продавался таким образом, что 2 млн. немцев стали его владельцами. «Бритиш Телеком» продавался пакетами размером не больше 8% акций разным, неафиллированным между собой инвесторам. Ни один из них не имеет никаких преимуществ. В наших же условиях, если «Укртелеком» купит один из действующих в Украине операторов мобильной связи, он тогда захватит 70% рынка фиксированной связи. Фактически, мы своими руками создаем монополиста. Мы можем проиграть в продаже по сумме, но мы выигрываем на десятки лет вперед, когда этой приватизацией создадим конкурентные условия, тарифы будут снижаться и связь, обслуживание, коммуникаций будут улучшаться. К тому же, 10 млрд. за такое предприятие – ничто. Когда в Мексике приватизировали подобное предприятие (в 1993 г.), то за него заплатили 14 млрд. долларов. Но повторяю – главное, что мы не получаем в результате этой продажи инвесторов, которые бы конкурировали и модернизировали нашу систему связи.

В принципе, вся приватизация в Украине двигается в результате лоббирования и продвижения интересов, в первую очередь, большого капитала. Его представители выходят на правительство, предлагают свои условия. Пример – Одесский припортовый завод, 98% которого выставили на продажу. Нигде в мире прибыльные объекты так не продают. «Газпром» продает по один-два процента, и получает за них миллиардные суммы, которые направляет на развитие.

Потому еще раз отмечу – основной целью принятия программы приватизации должно стать утверждение таких подходов к продаже сетевых объектов, которые бы создавали конкурентные рынки в соответствующих отраслях.

- Возможен ли в Украине в ближайшее время инвестиционный бум?

Есть страны, которые обеспечивают достаточно достойный приток иностранного капитала, не создав рыночных принципов для функционирования экономики. В первую очередь, это – Казахстан, абсолютно авторитарная страна, в которой в то же время очень четко сформулированы условия работы для иностранных инвесторов. И капитал идет в такие страны. Особенно, если там сверхдоходы – нефть, газ, редкоземельные металлы. Такая экономика будто формально увеличивает поступление иностранного капитала, но страна не становится ни технологически более развитой, ни экономически более богатой, и материальное благосостояние населения не растет. Фактически, это тот же Советский Союз – строились огромные промышленные объекты, а у населения не было самого необходимого.

- Так, может, установлению четких условий игры для бизнеса и должна служить разработка и принятие разных регламентирующих документов, в частности, Налогового кодекса?

Наш Налоговый кодекс мне очень напоминает инструкции, которыми руководствовались ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности Главного управления милиции НКВД СССР - ред.) и другие контролирующие органы в Советском Союзе. Именно этими инструкциями руководствовалась уже украинская налоговая инспекция после своего создания. И вот теперь они пытались это легализовать в Налоговом кодексе. Конечно, такие нормы – неприемлемы, потому что выписано не так, как должно быть выписано в демократической стране со свободами для бизнеса. Согласно нормам цивилизованного мира, плательщик налога имеет такие же права, как и налоговики. И не может быть ни плановых, ни внеплановых проверок. Ни плана по штрафам, ни открытия уголовных дел самими фискалами. Налоговая милиция должна быть выведенная из состава ГНА и стать над нею, как это сделано в странах Европы и в России. Взаимоотношения же у нас в Украине между налоговиками и налогоплательщиками очень напоминают феодальные отношения. В то же время, действует простое правило – чем меньше свобод, тем меньше возможностей для экономического развития.

Если говорить в целом об экономической ситуации в стране, то сейчас она кажется спокойной, но внутри происходят такие процессы, которые за год могут привести к катастрофическим последствиям. И неизвестно, кто будет отвечать – действующее правительство говорит, что предшественники виноваты, а мы лишь порядок наводим, и следующее правительство будет говорить подобное. Виновных, как всегда, не будет...

- Благодарю за беседу.

Разговаривал Андрей Гарасим (УНИАН)