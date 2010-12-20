Азаров: обеспечение баланса финансовой ситуации - главный итог работы Кабмина в 2010 году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что обеспечение баланса финансовой ситуации в стране является главным итогом работы правительства в 2010 году.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение Министерству финансов Н.АЗАРОВ дал сегодня в ходе совещания с членами правительства, руководителями профильных парламентских комитетов, Национального банка, Налоговой и Таможенной служб по поводу завершения финансового года.

«Главный итог года – это то, что правительству удалось стабилизировать крайне непростую финансовую ситуация, которую мы получили в наследство. Финансы государства были разбалансированы, не было Закона о Государственном бюджете, огромные долги, практически банкротство таких монополий как «Нефтегаз Украины». Сегодня же мы уверенно можем утверждать, что навели порядок в государственных финансах», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что обеспечить стабильность национальной валюты позволила согласованная политика правительства и Национального банка.