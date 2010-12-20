Курс гривни в 2011 году будет стабильным – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что в 2011 году финансовая ситуация в стране и курс гривни будут стабильными.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, об этом он сказал сегодня в ходе совещания с членами правительства, руководителями профильных парламентских комитетов, Национального банка, Налоговой и Таможенной служб по поводу завершения финансового года.

«Есть уверенность, что финансовая стабильность и стабильность курса гривни будут надежной основой социально-экономического развития страны в следующем году», - заявил премьер-министр Украины.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что достаточные остатки средств на казначейском счете позволяют своевременно и в полном объеме финансировать расходы, гарантируют выплату зарплат бюджетникам и пенсий как за декабрь 2010 года, так и в 2011 году. «Достаточный ресурс в казначействе позволяет нам уверено смотреть в следующий бюджетный год и начать его организованно, с хорошим запасом прочности», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, при подготовке проекта госбюджета Украины на 2011 год правительство заложило курс гривни к доллару в 2011 году – 7,95 грн. за 1 долл. США.

Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает такой курс вполне оправданным.