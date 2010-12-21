Минфин погасил самурай-бонды выпуска 2006 года
11:11, 21 декабря 2010Финансы
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Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по самурай-бондам 2006 года выпуска.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«20 декабря текущего года Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года в японских иенах. Общая сумма платежа составила 35,7 млрд. японских иен», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 35,1 млрд. японских иен с погашением в 2010 году. Заимствования осуществлялись по ставке 3,2% годовых.
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