Межбанк: открытие торгов - 7,9850/7,9970 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9850/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2597/0,2601, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4915/10,5095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3138/1,3140 (понедельник – 1,3161/1,3163).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9600/7,9700.