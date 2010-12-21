Украинские банки сократили отрицательный финрезультат почти втрое

Украинские банки за январь-ноябрь 2010 года сократили отрицательный финансовый результат почти в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 9,438 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократились на 6,3% и составили 123,1 млрд. грн. Расходы банков сократились на 16,7% и составили 132,5 млрд. грн», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 84% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42,5%, отчисления в резервы – 31,1%, общие административные расходы – 19,2%.