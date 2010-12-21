С 1 января увеличивается соцпомощь малообеспеченным семьям

Верховная Рада Украины увеличила социальную помощь малообеспеченным семьям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" проголосовал 261 народный депутат из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, внесенным Президентом Украины, предусмотрено, что размер государственной социальной помощи (в том числе и максимальный) увеличивается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 гривень, в 2012 году – на 120 гривень, в 2013 году – на 180 гривень. При этом этот размер помощи в 2014 году увеличивается на 250 гривень, а на детей в возрасте от 13 до 18 лет увеличивается в 2011 году на 100 гривень, в 2012 году – на 230 гривень, в 2013 году – на 360 гривень, в 2014 году – на 500 гривень.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.