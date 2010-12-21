Смягчительные нормы резервирования под кредиты заработают с 26 декабря

Нормы, смягчающие требование по резервированию под кредиты товаропроизводителям, возобновят свое действие с 26 декабря 2010 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем письме №40-511/6058-23073.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году регулятор своим постановлением от 3 ноября 2009 года №650 «О стимулировании кредитования экономики Украины» смягчил определенные требования при расчете банками резервов по кредитам, выданным товаропроизводителям, а также при формировании резервов разрешил учитывать гарантии первоклассных банков. Циркуляром №513 от 26 ноября т.г. Нацбанк отменил действие постановления №650.

В то же время, правление НБУ приняло постановление №514 «Об отдельных вопросах деятельности банков», которым до 1 июля 2011 года сохраняется действие норм, согласно которым при расчете резервов под кредиты товаропроизводителям разрешается учитывать, с определенным коэффициентом, стоимость обеспечения в виде имущественных прав на недвижимое имущество и будущую сельхозпродукцию. Также разрешается не учитывать наличие убытков во время осуществления оценки финансового состояния заемщика-товаропроизводителя, применять коэффициент риска в размере 50% во время расчета норматива адекватности регулятивного капитала.

В своем письме Нацбанк сообщает, что постановление №514 было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15 декабря 2010 года под №1263/18558 и вступит в силу с 26 декабря 2010 года.