Золото с начала 2010 года подорожало на 27% - эксперт

Золото с начала 2010 года подорожало на 27%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Кроме того, подчеркнул он, золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным двигателем роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Как отметил В.СКИДАН, во время экономических кризисов золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. «Начинать волноваться стоит в том случае, когда инвестиционный спрос на золото снизится, потому что спрос со стороны ювелиров, как считают специалисты, почти отсутствует уже сейчас. Такая ситуация просматривается как на зарубежных рынках, так и на украинском. Ведь основным потребителем банковского металла, в частности золота, является ювелирная промышленность», - считает эксперт.