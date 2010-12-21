Рада отменила пакет антикоррупционных законов, рассмотрит президентский законопроект
Верховная Рада Украины отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 299, зарегистрированных в сессионном зале.
Парламент признал утратившими действие законы Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.
В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. За принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, депутаты уже на этой неделе могут рассмотреть этот законопроект в первом чтении, а в целом принять - в январе 2011 года.
Как сообщал УНИАН, 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения». Введение в действие этих законов откладывалось дважды: с 1 января на 1 апреля 2010 года и с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года.
30 сентября 2010 г. министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что пакет отсроченных антикоррупционных законов будет доработан с учетом позиции Группы государств против коррупции (GRECO).
17 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду в качестве безотлагательного проект закона “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.
По данным пресс-службы главы государства, внесенный законопроект предусматривает введение действенных механизмов для предотвращения возникновения коррупции, устранения причин и условий, которые ее порождают.
Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.
Этот проект получил одобрительные отзывы со стороны экспертов Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO), которая, в соответствии с Планом действий Украина-ЕС контролирует выполнение принятых Украиной на себя обязательств. Положения законопроекта также согласованы с положениями Конвенции ООН против коррупции, отметили в Администрации Президента.