В Украине задолженность по зарплатам составляет 1,2 млрд. грн.

По оперативным данным Министерства социальной политики, на 10 декабря задолженность по заработным платам составила 1,2 млрд. грн., что на 5% меньше по сравнению с данными на 1 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2010 года сократилась на 4,2% и на 1 ноября т.г. составила 1,284 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 12,9%.