Томенко подозревает, что пенсионная реформа будет идти по сценарию принятия НК

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подозревает, что правительственная пенсионная реформа будет идти по сценарию принятия Налогового кодекса.

«В грустной истории с принятием Налогового кодекса украинская власть научилась тому, что ничему не научилась», - цитирует слова Н.ТОМЕНКО его пресс-служба.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, история с пенсионной реформой в точности напоминает процедуру, по которой готовился и принимался Налоговый кодекс. Он объяснил, что до сих пор никто не может понять, как и когда появился правительственный законопроект (№7455) «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 13 декабря 2010 года, реальный текст которого на сайте Верховной Рады можно было прочитать только 21 декабря.

«В то же время остается непонятным, будет ли данный законопроект отозван для подачи нового, или все же Верховная Рада будет рассматривать законопроект в той редакции, в которой он де-юре зарегистрирован 13 декабря, а де-факто появился 21 декабря», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, также “совпадение” процедуры прохождения Налогового кодекса и пенсионной реформы заключается в том, что «мнение специалистов, экспертов и парламента, не говоря уже о пенсионерах, опять никого не интересует».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что сначала он, совместно с народным депутатом Валерием СУШКЕВИЧЕМЮ внесли в парламент постановление о проведении парламентских слушаний относительно пенсионной реформы 1 декабря 2010 года, однако оно не было поддержано. В то же время впоследствии, уже по предложению Президента, Верховная Рада приняла решение сначала провести парламентские слушания, а уже потом начинать воплощать пенсионную реформу. (17 декабря ВР приняла постановление (№7387-1) «О проведении парламентских слушаний на тему: «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования» (которые запланированы на 16 февраля 2011 года).

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, упомянутым правительственным законопроектом определено, что уже с 1 февраля 2011 года будет «постепенно повышаться пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличиваясь на 6 месяцев каждого года».

«Я не удивлюсь, если и третьей особенностью данной пенсионной реформы будет то, что после радостного и единогласного голосования большинства в Верховной Раде за такую пенсионную реформу представитель Президента, после наложения последним вето, заявит, что во всем виновата Верховная Рада Украины, а не правительство, в частности, и власть в целом, которые готовили данный законопроект», - отметил заместитель председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО предложил до проведения парламентских слушаний и дискуссии в профессиональной среде не рассматривать в парламенте законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», который, вполне очевидно, «создаст не менее конфликтную ситуацию и общественное напряжение, нежели создал Налоговый кодекс».