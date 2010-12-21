Президентом ЕBА избран Томаш Фиала

Президентом Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association (EBA)) избран президент Dragon Capital Томаш ФИАЛА. Об этом говорится в сообщении Ассоциации, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на заседании нового правления ЕВА также были избраны два вице-президента организации, которыми стали исполнительный директор Philips Ukraine LLC Ренье ШЛАТМАН, а также управляющий партнер Ernst & Young Алексей КРЕДИСОВ.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, работающих на Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии.

