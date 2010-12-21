Межбанк: закрытие торгов - 7,9735/7,9805 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/7,9970 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9765/7,9830 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9735/7,9805 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601 гшрн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2797/0,2798 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,7325 рублей за доллар (-0,04).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3115/1,3200 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4915/10,5095 грн./евро, к 12:00 цены снизились до 10,4885/10,5030 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,4885/10,5035 грн./евро.