ПФ утвердил порядок рассрочки штрафов и пени, начисленных стратегическим предприятиям

Правление Пенсионного фонда (ПФ) своим постановлением №27-2 от 23 ноября 2010 года утвердило порядок рассрочки сумм штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Документ зарегистрирован в Минюсте от 15 декабря 2010 года, текст постановления размещен на официальном сайте фонда.

Постановлением ПФ также утвержден порядок списания задолженности по штрафам и пени угле- и торфодобывающим предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Министерства угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре отмечали, что задолженность в Пенсионный фонд в этом году удалось уменьшить с более чем 3,5 млрд. грн., которые были зафиксированы в начале этого года, до 2,2 млрд. грн. (по состоянию на октябрь).