Минфин сегодня не будет размещать ОВГЗ

Министерство финансов Украины сегодня приняло решение не размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Минфин анонсировал проведение 21 декабря т.г. аукциона по размещению ОВГЗ.

К размещению планировалось предложить бумаги с погашением: 18 мая 2011 года (срок обращения 147 дней), 14 декабря 2011 года (357 дней) и 27 марта 2013 года (826 дней).

Министерство финансов Украины 16 декабря т.г., после трехнедельного перерыва, разместило ОВГЗ на 400,108 млн. грн.

Срок обращения бумаг - 545 дней, срок погашения - 13 июня 2012 года. Номинал одной облигации - 1000 гривень.

По информации Минфина, средства, привлеченные от продажи ОВГЗ, планируется использовать для финансирования Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №912 от 11 октября т.г. увеличил уставный фонд ГИУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления Кабмин поручил осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 2 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.